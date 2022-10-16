HRANA: İran'daki protestolarda 240 kişi öldürüldü

ERBİL (K24)

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), Doğu Kürdistan ve İran’da devam eden protestolara ilişkin bir rapor açıkladı.

Raporda, protestolarda 32'si çocuk en az 240 kişinin hayatını kaybettiği, bunların içerisinde 26 rejim güçleri mensubunun olduğu belirtildi.

HRANA, şimdiye kadar yaklaşık 7 bin 800 protestocunun tutuklandığını, bunlardan 175'inin üniversite öğrencisi olduğunu, toplamda 738 kişinin kimliğinin öğrenildiğini kaydetti.

Ayrıca İran'daki insan hakları aktivistlerine göre, şimdiye kadar 111 şehirde ve 73 üniversitede 453 eylem düzenledi.