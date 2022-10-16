Ukrayna: Rusya 65 bin askerini kaybetti

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının resmi internet sitesinde, Rus ordusunun 24 Şubat - 16 Ekim tarihlerinde verdiği kayıplara ilişkin açıklama yayımlandı.

Rus ordusunun son bir günde 300 askerini daha kaybettiği ve böylece bugüne kadar toplam 65 bin askerin öldüğü belirtilen açıklamada, Ruslara ait 268 uçak, 242 helikopter, 2 bin 529 tank, 5 bin 193 zırhlı araç, 1589 top, 365 roketatar ve 186 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Rus güçlerine ait 3 bin 959 araç, 16 gemi ve hafif sürat teknesi ile 1224 insansız hava aracının da yitirildiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 21 Eylül'de, Ukrayna’daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

“DÜN RUS SALDIRILARINDA 10 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ”

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Telagram hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin son bir günde Ukrayna'nın çeşitli yerleşimlerine yönelik düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi.-

Timoşçenko, ülkesinin Dnipro, Kharkiv, Zaporijya, Donetsk ile Kherson bölgelerine yönelik saldırılarda 10 sivilin öldüğü ve 14'ünün yaralandığı bilgisini paylaştı.