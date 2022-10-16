Spor

Amedspor 3 puanı 3 golle aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, ligin 10’uncu haftasında Sivas Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.
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kürdistan amedspor Sivas Belediyspor TFF 2 lig Beyaz Grup

HABER MERKEZİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, 10’uncu haftada ligin alt sıralarındaki Sivas Belediyespor’u konuk etti.

Son haftalarda çıkışını sürdüren Amedspor, maçın 19’uncu dakikasında Okan Deniz’in attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 27’nci dakikasında Mehmet Alaeddinoğlu, Amedspor’u 2-0 öne geçirdi ve maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Maçın 65’inci dakikasında Mehmet Alaeddinoğlu kendisinin ikinci takımının üçüncü golüne imza atı ve Amedspor sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Puanını 19’a çıkaran Amedspor 2’nci sıraya yükseldi, Sivas Belediyespor ise son sırada kaldı.

Amedspor geçen hafta Çorum FK’yı deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

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