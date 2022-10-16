Elon Musk’tan Ukrayna kararı

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Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda SpaceX'in Ukrayna'daki Starlink internet hizmetlerini desteklemeye devam edeceğini duyurdu.

Elon Musk mesajında "Starlink hala para kaybetmesine ve diğer şirketler milyarlarca dolar vergi mükellefi almalarına rağmen, Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Musk, Twitter’dan önceki gün yaptığı paylaşımında “SpaceX bugüne kadarki harcamalarının ödenmesini talep etmiyor fakat sonsuza kadar da bunu finanse etmeyi sürdüremez” demişti.

ABD basınına göre Musk geçen ay ABD Savunma Bakanlığı’yla (Pentagon) iletişime geçerek bu programın finansmanını üstlenmelerini talep etti.