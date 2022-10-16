Politika

Elon Musk’tan Ukrayna kararı

SpaceX’in, Ukrayna’nın Starlink internet hizmetlerine erişimini “sonsuza kadar finanse etmeye devam edemeyeceğini” söyleyen Elon Musk, bu sözlerinden geri adım attı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Elon Musk Ukrayna Starlink Karar

HABER MERKEZİ

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda SpaceX'in Ukrayna'daki Starlink internet hizmetlerini desteklemeye devam edeceğini duyurdu.

Elon Musk mesajında "Starlink hala para kaybetmesine ve diğer şirketler milyarlarca dolar vergi mükellefi almalarına rağmen, Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Musk, Twitter’dan önceki gün yaptığı paylaşımında “SpaceX bugüne kadarki harcamalarının ödenmesini talep etmiyor fakat sonsuza kadar da bunu finanse etmeyi sürdüremez” demişti.

ABD basınına göre Musk geçen ay ABD Savunma Bakanlığı’yla (Pentagon) iletişime geçerek bu programın finansmanını üstlenmelerini talep etti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv