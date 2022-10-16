Tahran’daki cezaevinde olaylar: 4 ölü, 61 yaralı

HABER MERKEZİ

İran Yargı Erki Enformasyon Ofisinden siyasi tutuklularıyla öne çıkan Evin Cezaevi’ndeki olaylara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dün gece, adi suçluların bulunduğu bölümde mahkumlar arasında yaşanan kavga esnasında, hapishanenin dikiş atölyesinde çıkan yangın sonucu 4 mahkum dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti, 61 mahkum da yaralandı" ifadelerine yer verildi.

Olaylar sırasında kaçmaya teşebbüs eden mahkumların yakalandığı belirtilen açıklamada, yaralıların çoğunun ayakta tedavi edildiği, hastanede tedavi gören 10 mahkumdan 4'ünün ise durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İranlı gazetecilerin ve ülke dışında yayın yapan internet sitelerinin geçtiği görüntülere göre yangın nedeniyle dumanların yükseldiği Evin Cezaevi'nden çatışma sesleri duyulmuştu.

Evin Cezaevi, siyasi tutuklular, aktivist ve gazetecilerin tutulduğu cezaevi olarak biliniyor.

ABD ve Norveç merkezli insan hakları örgütlerine göre Jina (Mahsa) Emini'nin gözaltında hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolarda en az 233 kişi hayatını kaybetti.