Spor

El Clasico’da zafer Real Madrid’in

İspanya La Liga'nın 9. haftasında El Clasico heyecanı yaşanırken Real Madrid, sahasında ağırladığı ezeli rakibi Barcelona'yı 3-1 mağlup ederek zirveye yükseldi.
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avrupa Real Madrid Barcelona La Liga

HABER MERKEZİ

İspanya La Liga'nın 9. haftasında El Clasico heyecanı yaşandı. Real Madrid, sahasında ağırladığı ezeli rakibi Barcelona'yı 3-1 mağlup etti. 

Real Madrid'i galibiyete taşıyan golleri; 12. dakikada Karim Benzema, 35. dakikada Federico Valverde ve 90+1. dakikada penaltıdan Rodrygo kaydetti.

Barcelona'nın tek golü ise 83. dakikada Ferran Torres'ten geldi.

El Clasico'dan zaferle çıkan Real Madrid, 9. hafta sonunda 25 puanla zirveye yükseldi. Barcelona ise ligde ilk yenilgisini alarak 9 maç sonunda 22 puanda kaldı.

 

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