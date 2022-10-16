Politika

Uluslararası Koalisyon’dan Peşmerge’ye destek vurgusu

Uluslararası Koalisyon Güçleri Irak ve Suriye Genel Komutanı General Matthew McFarlane, Peşmerge Güçleri’ni desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.
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kürdistan Uluslararası Koalisyon Peşmerge Güçleri destek

ERBİL(K24)

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Uluslararası Koalisyon Güçleri Irak ve Suriye Genel Komutanı General Matthew McFarlane ile bir araya geldi.

Facebook hesabından görüşmeye ilişkin bir açıklama yapan Şoreş İsmail, “General Matthew McFarlane ile Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform sürecini ele aldık” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Peşmerge Bakanlığı'nın DAİŞ’le mücadeledeki anlaşmasını da görüştüklerini belirten İsmail, ABD halkı ve hükümetine teşekkür ett.

General Matthew McFarlane, Uluslararası Koalisyon’un Peşmerge Güçleri’ni desteklemeyi sürdüreceğini yineledi.

Uluslararası Koalisyon Güçleri Irak ve Suriye Genel Komutanı General Matthew McFarlane, bugün Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.

Uluslararası Koalisyon’un, Irak ve Suriye ile bölge genelinde DAİŞ tehdidi tamamen ortadan kaldırılana kadar Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne desteğinin sürmesinin önemine vurgu yapılmıştı.

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