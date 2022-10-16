ABD’den Suudi Arabistan açıklaması: Biden acele etmeyecek

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CNN’e konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, OPEC+ grubunun petrol üretimini kasımdan itibaren azaltma kararı ve Suudi Arabistan ile ilişkilerle iligili değerlendirmelerde bulundu.

“Başkan (Joe Biden) aceleci davranmayacak” diyen Jake Sullivan, “Metodik, stratejik hareket edecek ve Kongre'deki her iki partinin üyelerine danışmak için zaman ayıracak” ifadelerini kullandı.

Biden'ın Kongre üyeleri ile yüz yüze oturup seçenekler üzerinde tartışacağını belirten Sullivan, OPEC+ kararı nedeniyle Suudi Arabistan'a verilecek cevaplar arasında seçeneklerin ABD güvenlik yardımındaki değişiklikleri de içerebileceğini kaydetti.

Jake Sullivan, gelecek ay Endonezya'da yapılacak G20 zirvesinde, Biden'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmeyi planlamadığı bilgisini de paylaştı.

SUUDİ ARABİSTAN: RUSYA’NIN YANINDA YER ALMAK SUÇLANMAMIZ ŞAŞIRITICI

Öte yandan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna-Rusya savaşında Suudi Arabistan'ın Moskova'nın yanında yer almakla suçlanmasına şaşırdık. Bu asılsız suçlamaların Ukrayna hükümetinden gelmediğini belirtmekte fayda var. OPEC+ grubunun kararı tamamen ekonomik gerekçelerle alınmış olsa da bazıları Suudi Arabistan'ı Rusya'nın yanında yer almakla suçladı" ifadelerini kullandı.

Prens Bin Selman açıklamasında ayrıca "İran da OPEC üyesi, yani bu Suudi Arabistan'ın aynı şekilde İran'ın yanında yer aldığı anlamına mı geliyor?" dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, 5 Ekim'de Viyana'da düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.