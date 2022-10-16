Gazprom: Kuzey Akım’ın tüm doğalgaz hacmi Türkiye üzerinden gönderilebilir

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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de kurma kararı aldığı doğalgaz transfer merkezine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Akım boru hatlarında meydana gelen sızıntıları “terör eylemi” diyerek niteleyen miller, ''Kuzey Akım hatlarında uluslararası terör eylemleri nedeniyle kaybettiğimiz tüm hacmin sevkiyatı söz konusu, bu nedenle önemli hacimlerden bahsedebiliriz" dedi.

Miller, Kuzey Akım hatlarındaki tüm gaz hacmini Türkiye'deki doğalgaz merkezine yönlendirmenin mümkün olup olmadığı sorusu karşısında, "İmkansız diye bir şey olmadığını biliyorsunuz" yanıtını verdi.

Başta Güney Akım olarak inşa edilen ve daha sonra Türk Akım'a dönüştürülen hattın taşıma kapasitesinin 63 milyar metreküp olarak planlandığını anlatan Miller, dolayısıyla yeni projenin teknik dokümantasyonunun bile Güney Akım projesi zamanında hazırlandığının altını çizdi.

Öte yandan Miller, Avrupa'da Rus doğalgazına tavan fiyat uygulanması durumunda bunun “Avrupa ülkelerine tedarikin durmasına yol açacağını”

söyledi. Miller, "Bildiğiniz üzere biz, imzalanmış olan sözleşmeleri esas alıyoruz. Doğalgaza tavan fiyat uygulanmasına dair tek taraflı bir karar, elbette sözleşme koşullarının ihlali olur ve bu da tedariklerin kesilmesine yol açar" ifadelerini kullandı. (Kaynak: Sputnik)