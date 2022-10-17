Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kamikaze drone'larla saldırı

HABER MERKEZİ

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde 4 ayrı patlama yaşandığını belirtti.

Kliçko, saldırıda kullanıldığı söylenen kamikaze İHA'lardan geriye kalan parçaların fotoğrafını paylaştı, can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapmadı.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev’in ‘kamikaze drone’larla vurulduğu belirtildi.

Saldırının olduğu bölgenin çevresindeki sokakları dumanlar kaplarken çevre sakinlerinden bazılarının yanlarına aldıkları birkaç eşya ile evlerinden ayrılarak başka bölgelere gittiği görüldü.

Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırılar düzenlemişti.