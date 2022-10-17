Politika

Almanya Sağlık Bakanı: Hastaneler iflasın eşiğinde, kapanabilirler

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, enerji ve enflasyon krizinde ülkedeki hastanelerin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.
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avrupa Almanya Enerji krizi hastaneler uyarı

HABER MERKEZİ

Alman Birinci Televizyon Kanalına konuşan Sağlık Bakanı Karl Lauterbach , hastanelerin gelecek aylarda maddi olarak likidite sorunu yaşayacaklarını, bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Hastanelere daha fazla devlet yardımı yapılması konusunda 18 Ekim Salı günü Maliye Bakanı Christian Lindner ile görüşeceğini ifade eden Lauterbach, “Hastanelerin çok özel bir durumu olduğu açıktır. Burada hızlı ve gerçekten etkili reaksiyon göstermezsek kapanmalar olur” uyarısında bulundu.

Karl Lauterbach, hastanelere özel fon ayrılmasına olumsuz baktığını aktararak, “Her alan için özel fon oluşturamayız” dedi.

YÜZDE 40’I İFLASIN EŞİĞİNDE

Alman Hastaneler Birliğinin eylül ortasında açıkladığı araştırmada, enerji fiyatlarındaki aşırı artış ve yüksek enflasyonun, hastanelerin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirmesi nedeniyle ülkedeki hastanelerin yüzde 40’ının iflasın eşiğinde olduğu ifade edilmişti.

Birliğin Başkanı Gerald Gass da kliniklerin, artan maliyetleri karşılayamayacağını ve bazılarının önümüzdeki aylarda kapanmak zorunda kalabileceğini belirtmiş ve durumun gelecek yıl daha da kötüleşeceği uyarısında bulunmuştu.

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