İran’da Evin Cezaevi’nde ölenlerin sayısı 8’e yükseldi: ABD ve Fransa’dan tepki

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İran’ın başkenti Tahran’daki Evin Cezaevi’nde yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Olay, siyasi mahkumların, özellikle casuslukla suçlanan çifte vatandaşların bulunduğu kadınlar hapishanesinde meydana geldi. Açıklamaya göre bir atölyede hırsızlık ve mali suçlardan yatan bir grup mahkum arasında kavga çıktı.

Hapishane kavga sırasında ateşe verildi. İran'ın resmi haber ajansı bazı mahkumların hapishaneden kaçmaya çalıştığını belirtti. Yangın söndürülürken, hapishaneden kaçan olmadığı da açıklandı.

İran makamları olaylarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 61 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

ABD VE FRANSA’DAN TEPKİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ı, Evin Cezaevi’nde tutulan Amerikan vatandaşlarının güvenliğinden sorumlu olduğu konusunda uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Haksız yere gözaltına alınan ve derhal serbest bırakılması gereken vatandaşlarımızın güvenliğinden İran sorumludur" ifadelerini kullandı. Price, Washington'ın olayla ilgili raporları dikkatli bir şekilde takip ettiğini de belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise dün (Pazar) yaptığı açıklamada, Paris'in, Fransız vatandaşı İranlı akademisyen Fariba Adelhah da dahil olmak üzere siyasi ve yabancı mahkûmları barındıran Evin Cezaevi’nde "zorla gözaltına alınan" Fransızların durumunu "büyük bir dikkatle" izlediğini duyurdu.

İranlı yetkililere göre "isyan ve çatışmalar"la suçlananların çıkartmış olabileceği kontrol altına alınan yangın, İran'ın beşinci haftasına giren geniş çaplı Mahsa (Jina) Emini protestolarına tanık olduğu bir dönemde çıktı.