Ekonomi

Dolar ve euroda son durum

Dolar yeni haftaya 18.58, euro ise 18.09 liradan başladı.
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HABER MERKEZİ

Dolar, yeni haftada tarihi zirveye yakın seyrediyor.

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 18,58 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Kur ekim başında 18,61'le tüm zamanların en yükseğini görmüştü.

Euro/TL 18,09 civarında hareket ediyor.

ABD'de enflasyonun cuma günü beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki ay 75 baz puan faiz artıracağı tümüyle fiyatlara yansıdı. Vadeli işlem kontratlarına göre aralıkta da 75 baz puan artırım bekleniyor.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI PERŞEMBE

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bu hafta Perşembe günü açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılsonunda tek hane sinyali ardından Reuters anketinde TCMB’nin kademeli indirimlerine ekim ayında 100 baz puan ile devam etmesi bekleniyor.

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