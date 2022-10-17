Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid göreve başladı: Çözüm için çalışacağım

BAĞDAT (K24)

Yeni Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid için Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi tören düzenlendi.

Görev devir teslim törenine bir önceki Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in katılmaması dikkat çekti.

K24 muhabiri, törene parlamentoda grubu bulunan partilerin lideri, Iraklı yetkililer ve ülkelerin büyükelçi ve temsilcilerinin katıldığını aktardı.

Teşekkür konuşması yapan Reşid, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlarla ilgili çözüm mesajı verdi.

Latif Reşid ayrıca, komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirmek için çaba göstereceğini, Irak’ın egemenliği için çalışacağını vurguladı.