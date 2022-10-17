14 NATO ülkesinden ‘caydırıcılık’ tatbikatı

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Rusya ile Ukrayna savaşının devam ettiği ve nükleer söylemlerin tartışıldığı bir dönemde NATO ülkeleri, Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatı düzenliyor.

Belçika'nın ev sahipliğinde 14 NATO üyesi ülkenin hava kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip dördüncü ve beşinci nesil jetlerin yanı sıra casus uçaklar ve yakıt ikmal uçakları da yer alıyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatbikatta ABD'ye ait uzun menzilli bombardıman uçakları B-52'ler kullanılıyor. B-52'ler ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde bulunan Minot Hava Üssü'nden kalkacak. Gerçek silahların kullanılmayacağı rutin tatbikat, Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında 30 Ekim'e kadar sürecek.

“Steadfast Noon” tatbikatı her yıl farklı bir NATO ülkesinin ev sahipliğinde düzenleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nükleer retoriğin tırmanması sonrası tatbikatın ertelenmesi yönünde yapılan çağrıları reddederek "Rutin, uzun zamandır planlanan tatbikatı Ukrayna'daki savaş yüzünden birden iptal edersek yanlış bir mesaj göndermiş oluruz. NATO'nun sağlam, öngörülebilir duruşunun, askeri gücümüzün gerilimin tırmanmasını önlemenin en iyi yolu" demişti.