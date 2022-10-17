Politika

Başkan Barzani ve İngiltere Büyükelçisi: Yeni hükümet seçim sonuçlarına göre oluşturulmalı

Başkan Barzani ve İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi, Irak’ta kurulacak yeni hükümette seçim sonuçlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.
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Mark Bryson-Richardson ve Başkan Barzani
Mark Bryson-Richardson ve Başkan Barzani
kürdistan Başkan Barzani Mark Bryson-Richardson görüşme

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Başkan Mesud Barzani bugün İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ile bir araya geldi.

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt’ın da hazır bulunduğu görüşmede Irak’taki cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası siyasi gelişmeler ele alındı.

Taraflar, Irak’ta kurulacak yeni hükümette seçim sonuçlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Başkan Barzani ve Mark Bryson-Richardson, siyasi tarafların uzlaştıkları programın uygulanmasının önemine dikkat çekerek, söz konusu programın Irak’ın istikrara kavuşmasında yol haritası olacağını ifade etti.

Başkan Barzani ayrıca kadınların siyasetteki rolünden ve bunun güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) bu konuda öncülük yaptığını kaydetti.

 

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