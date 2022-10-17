Ekonomi

Halepçe narı BAE'ye ihraç ediliyor

BAE’ye ihraç edilecek olan Halepçe narı için kalite ve lojistik hazırlıkları yapılıyor.
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kürdistan Halepçe nar BAE

ERBİL (K24)

Bugün Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani başkanlığında Hollanda’dan bir danışma ekibi ve Kürdistan Bölgesi Başbakanlık Ofisi’nden uzman bir heyetle toplantı yapıldı.

Toplantıda yerli ürünlerin markalaştırılması ve pazarlanması konusu ele alındı. Ünlü Halepçe narının bir Kürt markası damgasıyla bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) pazarında yerini alacağı, bunun için de kalite ve lojistik hazırlıklarının yapıldığı belirtildi.

Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı ile Hollanda hükümeti arasındaki anlaşmanın uygulamaya konulmasıyla ilgili süreç de toplantında ele alındı.

Çiftçi, üretici ve proje sahiplerinin karşılaştığı rutin ve engellerin kaldırılması için tarım arazileriyle ilgili sorunların çözümü de görüşüldü.

Toplantıda ayrıca tarım ürünlerinin pazarlanma kurallarının düzenlenmesi, bu konuda çiftçilere destek verilmesi ve tarım sektörünün gelişimi için son tarım teknolojisinin kullanımı gibi konular da değerlendirildi.

Tadı ve kalitesiyle ünlü Halepçe narı önceki yıllarda İngiltere’ye ihraç edilmişti.

Halepçe’de son yıllarda geleneksel olarak Nar Festivali düzenleniyor.

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