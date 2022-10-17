Politika

Leyla Güven'e 11 yıl 7 ay hapis cezası

DTK Eş Başkanı Leyla Güven'e 3 ayrı konuşmada 'örgüt propagandası' yaptığı gerekçesiyle 11 yıl 7 ay hapis cezası verildi.
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kürdistan Leyla Güven Hapis cezası

HABER MERKEZİ

Yaptığı 4 konuşmada 'örgüt propagandası' yaptığı gerekçesiyle yargılanan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in duruşması Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılarak savunma yapan Güven'e 3 ayrı konuşmada 'örgüt propagandası' yaptığı gerekçesiyle 11 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

HDP’den yapılan açıklamada karar tepki gösterilerek, “Hakkari halkının seçilmiş temsilcisi ve DTK Eş Sözcüsü Leyla Güven'e verilen 11 yıl 7 ay hapis cezası barışa olan düşmanlığın ilanıdır. Kin, nefret ve intikamla ülkeyi yönetenler de onların maşası olmuş yargı mensupları da kuracağımız adil gelecekte yargılanacaklar” denildi.

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