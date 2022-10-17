Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın en büyük arkeoloji parkı açıldı

DUHOK (K24)

Duhok Milli Müzesi Müdürü Dr. Bêkes Brifkani, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki en büyük arkeoloji parkının açıldığını söyledi.

Duhok’un yaklaşık 20 kilometre güneyinde bulunan park, Faida arkeolojik kompleksinde yer alıyor.

Arkolojik parkın açılışına Duhok Milli Müzesi Müdürü, Kürdistan Bölgesi Turizm Bakanı, Duhok Valisi, İtalya’nın Erbil Başkonsolosu ile Bağdat Büyükelçisi, eski Duhok Milli Müzesi Müdürü, UNESCO Irak Direktörü ve İtalya Udine Üniversitesi rektörü katıldı.

Arkeolojik parkın önemine ilişkin K24’e değerlendirmelerde bulunan Duhok Milli Müzesi Müdürü Dr. Bêkes Brifkani, parkın 5 farklı bölümden oluştuğunu kaydetti.

Brifkani’nin aktardığı bilgilere göre Faida arkeolojik kompleksi, 102 hektarlık alanda bulunuyor ve burada her biri 4-5 metre genişliğinde, 1-2 metre yüksekliğinde 13 kaya kabartması (rölyef) yer alıyor.

2026 yılına kadar parkın geri kalanının da tamamlanması için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Ayrıca park alanında kültür merkezinin yanı sıra koruma birimi istasyonları kurulacak, çocukların da eğlenebileceği mekanlar yer alacak.

Çalışmaların tamamlanacağı güne kadar ziyaretçi sayısının sınırlı tutulacağı bilgisini veren Dr. Bêkes Brifkani, konuyla ilgili daha çok bütçe ayrılacağını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, arkeolojik alanların yenilenmesini, korunmasını ve yeni alanların ortaya çıkarılmasını sağlamak için yılda 900 milyon Irak Dinarı tahsis ediyor.

Diğer yandan İtalya’daki Udine Üniversitesi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile koordinasyon halinde ve şu ana kadar Duhok’ta 1160 arkeolojik sit alanı tespit edildi. İtalya hükümeti de bu süreçte toplam 3 milyon 133 bin euro bütçe ayırdı.