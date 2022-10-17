AB’den İran’a yaptırım

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AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, mevcut yaptırım listesine 11 kişi ve 4 kuruluşun eklendiği bildirildi.

Emini'nin öldürülmesinden sorumlu tutulan İran “ahlak polisi” ve onun kilit isimlerinden Mohammad Rostami ve Hajahmad Mirzae, protestoların bastırılmasındaki rolleri nedeniyle İran Kolluk Kuvvetleri ve bir dizi yerel şefine yaptırım kararı alındığının duyurulduğu açıklamada, "İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, internetin kapatılmasındaki sorumluluğu nedeniyle listeye alındı" bilgisi verildi.

Tedbirler, seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını öngörüyor. Ayrıca AB vatandaşları ve şirketlerinin listede yer alan kişi ve kuruluşlara fon sağlamasını yasaklıyor.

Söz konusu liste, toplam 97 kişi ve 8 kuruluşu içeriyor.

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

İran’ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi olan Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerde çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Doğu Kürdistan ve İran’da başlayan gösteriler ise devam ediyor.