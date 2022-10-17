Afrin’deki silahlı çatışmalarda 8 sivil yaşamını yitirdi

AFRİN (K24)

K24’ün Afrin’deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Şera ilçesinde ve Afrin ile Azez arasındaki bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Söz konusu kaynaklar, Heyet Tahrir El Şam güçlerinin Azez’e giden Bab el-Salam Sınır Kapısı’na yaklaştığını, burada şiddetli çatışmaların meydana geldiğini aktardı.

Edinilen bilgiye göre Heyet Tahrir El Şam güçleri Şera ilçe merkezi ile çok sayıda köyü kontrolü altına aldı.

Ayrıca yaşanan çatışmalar nedeniyle Kefer Cenê köyü sakinlerinin evlerini terk ettiği de belirtildi.

Afrinli kaynaklar, Gurzêlê ve Dêr Mişmişê köyleri arasında bulunan Bereke Kampı’na çok sayıda füze isabet ettiğini ve yaralıların olduğunu söyledi.

K24’e konuşan Yerel Meclis Üyesi Azad Osman’ın verdiği bilgiye göre çatışmalar sonucu 3’ü çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Cephe El Şamiye adlı grubun Azez’e çekilmesinin ardından Heyet Tahrir El Şam güçleri ve Türkiye destekli Süleyman Şah (Emşat) grubunun Afrin’e girdiğini açıkladı.

SOHR, söz konusu grupların Mahmudiye Mahallesini çatışmaya girmeden kontrolü altına aldığını aktardı.

13 Ekim’de Afrin’e ve çevre bölgelere giren silahlı gruplar arasında çatışmalar çıkıyor.

Öte yandan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Medya Sorumlusu Ferhad Şami, silahlı gruplar arasında hiçbir fark olmadığını vehepsinin işgalci olduğunu ifade ederek, Heyet Tahrir El Şam’ın Afrin’e girmesinin siyasi olduğunu ve geçişin Türkiye'nin onayıyla gerçekleştiğini belirtmişti.

Afrin, 18 Mart 2018’den beri Türkiye ve silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.