Politika

Rus savaş uçağı şehre düştü

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Yeysk kentinde, Su-34 tipi savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü.
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dünya Rusya Savaş uçağı

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi askeri havaalanından eğitim uçuşu yapmak için kalkış yapan bir Su-34 uçağı Yeysk şehri içinde düştü" denildi. 

Pilotun kazadan önce kendisini uçaktan fırlattığı ifade edilen açıklamada, pilotun raporuna göre uçağın düşme nedeninin kalkıştan hemen sonra uçağın motorlarından birinin alev alması olduğu aktarılarak, düşen uçağın yakıt tankının patladığı belirtildi. 

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, uçağın düştüğü binada yangın çıktı.

Kazada ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz açıklama yapılmadı. 

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