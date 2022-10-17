Politika

Neçirvan Barzani: Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü Irak'ta istikrarın anahtarı

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Duhok Üniversitesi’nin düzenlediği mezuniyet töreninde konuştu.
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kürdistan Neçirvan Barzani Duhok Üniversitesi Irak

DUHOK (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözülmesinin Irak'ta istikrar ve huzurun anahtarı olduğunu söyledi.

Duhok Üniversitesi’nin düzenlediği mezuniyet töreninde konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Yeni Irak hükümetinin bir an önce kurulmasını umuyorum. Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi Irak'ta istikrar ve barışın anahtarıdır” dedi.

Irak hükümetini kurmakla görevlendirilen Sudani’yi tebrik eden Neçirvan Barzani, Iraklı siyasi tarafların geçmişteki hatalardan ders alması gerektiğini ve Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasındaki sorunların anayasa temelinde çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünün Irak'ta huzur ve istikrarın anahtarı olduğunu kaydeden Kürdistan Bölgesi Başkanı, mezun olan öğrencilere seslenerek, “Eğitiminiz sırasında edindiğiniz bilgi ve uzmanlığı ülkenizi yeniden inşa etmek için kullanmalısınız” dedi.

"Deneyiminiz, özellikle Duhok ilinde hoşgörüyü ve bir arada yaşamayı derinleştirmeli” diyen Neçirvan Barzani, “Kendinizi geliştirmeye devam edin, daha fazla deneyim kazanmak için kuruluşlarda gönüllü olun, çünkü mezun sayısı ve işgücü piyasasının ihtiyaçları dengeli değil” ifadelerini kullandı.

 

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