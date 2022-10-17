Şaxewan Abdullah: Kerkük Havalimanı’nın çalışmalarını durdurun

HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah, Irak Ulaştırma Bakanı’ndan Kerkük Havalimanı’nın çalışmalarını durdurmasını istedi.

Dün, Irak Ulaştırma Bakanı Kerkük'teki havalimanının açılışını yaptı.

Abdullah, “Projede birçok yolsuzluk şüphesi var. Bir de teknik sorunlar ve idari engeller var, bu yüzden Ulaştırma Bakanı’ndan havalimanının çalışmalarını durdurmasını talep ediyorum” dedi.

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı, “Havalimanının bu kadar aceleyle ve idari ve teknik sorunlar çözülmeden açılması ve yolsuzluk vakalarının soruşturulması, Ulaştırma Bakanının ve tarafların Sivil Havacılık Kurumunun sorumluluğundadır” ifadelerini kullandı.

Abdullah, “Yolsuzluk vakalarını araştırdıktan ve teknik ve idari sorunları çözdükten sonra çalışma devam edebilir” dedi.