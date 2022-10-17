Politika

İran'dan Ukrayna’da kullanması için Rusya’ya İHA tedarik ettiği haberlerine yalanlama

İran, Rusya’ya Ukrayna’da kullanılması amacıyla insansız hava aracı tedarik etmediklerini duyurdu.
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İran Rusya Ukrayna İHA

HABER MERKEZİ

İran Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya Ukrayna’da kullanılması amacıyla insansız hava aracı (İHA) tedarik etmediklerini duyurdu.

Bakanlıktan bir yetkili, Reuters ajansına yaptığı açıklamada ülkesinin Rusya’ya İHA tedarik ettiği haberlerini yalanladı. İranlı yetkili, söz konusu haberlerin ‘siyasi gerekçeli olduklarını’ belirtti.

Tahran'ın söz konusu açıklaması, Ukrayna makamlarının, Rusya ordusunun başkent Kiev dahil bazı kentleri İran yapımı kamikaze İHA'larla vurduğunu öne sürmesinin ardından geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın ordu ve enerji tesislerine bugün de saldırılar düzenlediklerini doğrulamıştı, ancak Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, söz konusu saldırılar sırasında denizden ve havadan fırlatılabilen yüksek hassasiyetli roket sistemleri kullandıklarını vurgulamıştı.

Konaşenkov, ayrıca Ukrayna’nın hangi kentlerindeki ordu ve enerji tesislerinin vurulduğuna dair bilgi vermemişti.

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