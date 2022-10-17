Beyaz Saray: İran'ın Rusya'ya silah satmasını zorlaştırmaya çalışacağız

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Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, "ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınıyor, bu Rusya'nın gaddarlığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Biden'ın Ukraynalı mevkidaşı Volodomir Zelenskiy ile sık sık görüşmeler yaptığına işaret eden Jean-Pierre, Ukrayna'ya gerekli savunma desteğini sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Zelenskiy'in "Rusya'nın İran yapımı kamikaze SİHA'lar kullandığı" yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Jean-Pierre, daha önce ABD'nin bu konuda uyarıda bulunduğunu anımsattı.

BEYAZ SARAY, İRAN'IN SİHA'LAR KONUSUNDA YALAN SÖYLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Jean-Pierre, "İran'a ve Rusya'ya silah ticaretleri nedeniyle yaptırım uygulamayı sürdüreceğiz. İran'ın Rusya'ya silah satmasını zorlaştırmaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

İran yapımı SİHA'ların Rusya tarafından Ukrayna'da hem sivil hem de askeri hedeflere karşı kullanıldığını aktaran Jean-Pierre, "Kiev'in şehir merkezine yapılan İran yapımı İHA saldırılarına ilişkin görüntüler var ancak İran, bu konuda yalan söylemeye devam ediyor" diye konuştu.

İRAN’DAN YALANLAMA

Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya Ukrayna’da kullanılması amacıyla insansız hava aracı tedarik etmediklerini duyurdu.

Bakanlıktan bir yetkili, Reuters ajansına yaptığı açıklamada ülkesinin Rusya’ya İHA tedarik ettiği haberlerini yalanladı. İranlı yetkili, söz konusu haberlerin ‘siyasi gerekçeli olduklarını’ belirtti.