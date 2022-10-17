2022 Ballon d'Or ödülü Karim Benzema'nın

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Avrupa'da yılın en iyi futbolcusunun seçildiği en prestijli organizasyonlardan Ballon d'Or (Altın Top) ödülü sahibini buldu.

Ödül sürpriz olmayan bir şekilde Karim Benzema'ya gitti. Ödülü, bir diğer Fransız Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane takdim etti.

Oylamada sezon başında Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane ikinci, Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne üçüncü ve Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ise dördüncü oldu.

Karim Benzema, 1998'de Zinedine Zidane'ın ardından Ballon d'Or'u kazanan ilk Fransız futbolcu oldu. Fransız oyucnular şimdiye kadar 5 Ballon d'Or ödülünü kazandılar ve Avrupa'nın zirvesinde yer aldılar.

BENZEMA, BALLON D'OR İÇİN NE DEDİ?

Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanmasıyla ilgili olarak, "Çok genç yaştan beri vazgeçmeden çalıştım. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü. Ballon d'Or benim hayalimdi. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim. Şu an bu yüzden çok daha fazla mutluyum" açıklamasını yaptı.

34 yaşındaki Fransız yıldız, "Yaş, sadece bir sayı. Kafamdaki hayaller, beni daha iyisini yapmaya itti" ifadelerini kullandı.