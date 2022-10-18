Irak’ın 3.7 trilyon dinarı kayıp: Tartışma büyüyor

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Rafideyn Bankası’nda bulunan ve genel vergilerden alınmış miktardan oluşan 3.7 trilyon dinarın kaybolması farklı çevrelerden tepkilere yol açtı.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert Twitter’dan yaptığı açıklamada, söz konusu paranın akıbetinin ortaya çıkarılmasını isteyen Iraklılara destek vererek, “Irak kayıp milyar dolarla ne yapabilir? Okul, hastane, enerji, su ve yollara yatırım. Bu fonları geri alın ve hak sahiplerine iade edin” ifadelerini kullandı.

16 Ekim Pazar günü Irak Başbakanı Mustafa Kazimi birkaç ay önce veri ve belgelere dayalı olarak yaptıkları soruşturma neticesinde, paranın kim tarafından çalındığına ilişkin kanıtları yargıya teslim ettiklerini söyledi.

15 Ekim Cumartesi günü ise İhsan Abculcabbar, Maliye Bakanlığı Vekilliği’nden istifa ettikten sonra yaptığı açıklamada, “3.7 trilyon dinarın (2.5 milyar dolar) bazı kişilerce Rafideyn Bankası’ndaki genel vergi hesabından çalındığını tespit ettikten sonra yaptığımız soruşturmanın sonuçlarını ilgili taraflara ilettik” diye belirtti.

Irak Parlamento Başkanı Birinci Yardımcısı Muhsin Mendelawi ise “Vergi kurulunun hesabındaki parada yapılan talan kolay kolay geçiştirilemez. Önümüzdeki günlerde parlamento tavrını açıklayacak” dedi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya Sudani, yolsuzlukla mücadeleye vurgu yaparak, kaybolan paranın peşini bırakmayacaklarını ifade etti.

Daha önce de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Parlamenteri Viyan Dexil, kayıp parayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.