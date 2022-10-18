Politika

Ukrayna: Rus güçleri Kiev'de enerji tesisini hedef aldı

Ukrayna, Rus güçlerinin başkent Kiev'deki bir enerji tesisini hedef aldığını duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rusya Ukrayna Kiev saldırı

HABER MERKEZİ

Ukraynalı yetkililer ve görgü tanıkları, Rus güçlerinin başkent Kiev'in kuzeyinde enerji tesislerini hedef aldığını, birden çok patlama sonucu şehirden dumanların yükseldiğini bildirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Kyrylo Tymoshenko, ismi belirtilmeyen enerji tesisine yönelik 3 Rus saldırısının gerçekleştiğini açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı, saldırının "kritik altyapıya" yapıldığını ve acil durum personelinin bölgeye yönlendirildiğini belirtti.

Rus güçlerinin dün sabah erken saatlerinde Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde 4 ayrı patlama meydana gelmişti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde 4 ayrı patlama yaşandığını belirtmişti.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yapmıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev’in ‘kamikaze drone’larla vurulduğu belirtilmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv