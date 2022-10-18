Ukrayna: Rus güçleri Kiev'de enerji tesisini hedef aldı
HABER MERKEZİ
Ukraynalı yetkililer ve görgü tanıkları, Rus güçlerinin başkent Kiev'in kuzeyinde enerji tesislerini hedef aldığını, birden çok patlama sonucu şehirden dumanların yükseldiğini bildirdi.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Kyrylo Tymoshenko, ismi belirtilmeyen enerji tesisine yönelik 3 Rus saldırısının gerçekleştiğini açıkladı.
Kiev Belediye Başkanı, saldırının "kritik altyapıya" yapıldığını ve acil durum personelinin bölgeye yönlendirildiğini belirtti.
Rus güçlerinin dün sabah erken saatlerinde Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde 4 ayrı patlama meydana gelmişti.
Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde 4 ayrı patlama yaşandığını belirtmişti.
Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yapmıştı.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev’in ‘kamikaze drone’larla vurulduğu belirtilmişti.