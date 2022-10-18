43 uluslararası kuruluştan BM’ye İran çağrısı: Soruşturma açın

HABER MERKEZİ

43 uluslararası merkezli insan hakları örgütü, İran ve Doğu Kürdistan’da devam eden eylemler ve İran’ın protestoculara yönelik şiddet kullanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bilgilere göre, protestolarda 23'ü çocuk 200'den fazla protestocu öldürüldü, yüzlerce kişi yaralandı. İran'ın çeşitli güvenlik birimlerinin protestoculara planlı, kasıtlı ve yasadışı bir şekilde ateş ettiğini gösteren bazı belgeler mevcut” denildi.

13 Eylül’de İran’ın başkenti Tahran’da Doğu Kürdistanlı 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini’nin başörtüsü gerekçesiyle İran polisi tarafından öldürülmesinin ardından Doğu Kürdistan ve İran’ın birçok şehrinde tepki protestoları başlamıştı.

İranlı yetkililer, Jina Emini’nin şiddet sonucu öldürüldüğünü reddediyor.

Jina Emini'nin öldürülmesi uluslararası kamuoyunda tepkilere sebep olurken, Avrupa Birliği (AB), 11 İranlı yetkili ve 4 güvenlik kurumuna yaptırım uyguladı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, AB’nin yaptırımlarına tepki göstererek, kararın ‘birtakım yanlış bilgilere’ dayandığını savundu.

Doğu Kürdistan ve İran’da protestolar devam ediyor. İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA) yayınladığı rapora göre, 17 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında 32’si çocuk 26’sı güvenlik görevlisi olmak üzere 233 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, yüzlerce kişinin de gözaltına alındığı biliniyor.