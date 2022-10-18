Irak’ta yeni hükümet kabinesinin oylanacağı gün açıklandı

BAĞDAT (K24)

Şii, Kürt, Sünni ve Hristiyan siyasi grupların yer aldığı Devleti Yönetme İttifakı’ndan yapılan açıklamaya göre, ittifak içerisinde yer alan güçler, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi’nin evinde toplanarak hükümet kurma sürecini görüştü.

Siyasi güçler, hükümet kabinesinin oylanması için parlamento oturumunun cumartesi günü düzenlenmesinde mutabık kaldı.

Latif Reşid, Irak Parlamentosu’nda 13 Ekim'de düzenlenen oturumda cumhurbaşkanı seçilmişti.

Seçimin ardından Reşid, Şiilerin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Anayasaya göre Sudani’nin en geç 1 ay içinde kabinesini oluşturup parlamentonun onayına sunması gerekiyor.