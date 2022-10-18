Kültür-Sanat

‘Şal û şepik’ coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Siirt'in Eruh İlçe Belediyesi'nin başvurusu üzerine Kürt kıyafeti "şal û şepik" kumaşı Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.
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Şal û şepik (Foto: AA)
Şal û şepik (Foto: AA)
kürdistan siirt şal û şepik

HABER MERKEZİ

Eruh Belediyesince hazırlanan dosya, 24 Ağustos 2021'de Türk Patent ve Marka Kurumuna sunuldu.

Türk Patent ve Marka Kurumu ve ilgili kurumların incelemeleri sonucu şal û şepik kumaşına 14 Ekim'de coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Kumaşın coğrafi sınırının Şırnak, Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Dersim ve Van olduğu bildirildi.

Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 50 yıl aradan sonra Eruh Halk Eğitimi Merkezince üretilmeye başlanan şal û şepik kumaşının tiftikten elde edildiğini bildirdi.

Şal û şepik kumaşının elde edildiği ipler
Şal û şepik kumaşının elde edildiği ipler

Tescilin ilçenin tanıtımına katkı sunacağını belirten Çiftçi, "Asırlar boyu ilçemizde dokunan ancak son 50 yıldır unutulmaya yüz tutan şal û şepik kumaşının yeniden hayat bulması için Eruh Halk Eğitimi Merkezi Şal Şepik Atölyesi'nde son birkaç yıldır yeniden dokunuyor. Bu ürünümüzün tescil edilmesinden dolayı çok mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Şal û şepik kumaşı
Şal û şepik kumaşı

Saf keçi tiftiğinden elde edilen iplikle, 10 aşamadan geçerek, bin bir emekle el yapımı tezgahlarda farklı renklerde dokunan kumaştan, pantolon, yelek, etek, ceket ve yöresel kıyafetler hazırlanıyor.

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