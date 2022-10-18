Başbakan: Temel hedefimiz Kürdistan Bölgesi'nin her alanda kalkınması

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’ndeki yabancı diplomat ve temsilcilerle bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, genel durum değerlendirmesi, siyasi süreç ve yeni Irak hükümetinin kurulması çalışmaları ele alındı.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin, ayrım gözetmeksizin tüm Irak vatandaşlarına hizmet edecek ve Erbil ile Bağdat hükümetleri arasındaki sorunları anayasaya dayalı olarak çözecek, gerçekçi ortaklık, eşitlik ve uzlaşı prensiplerine bağlı bir hükümetin kurulmasını desteklediğini yineledi.

Başbakan 9’uncu Kabinenin yaptığı reformlara değinerek, ekonominin ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, güçlü bir ekonomik altyapının kurulması, tarım sektörüne önem verilmesi, yerli ürünlerin pazarlanması ve bugünlerde dış pazara açılmasıyla ilgili bilgi verdi.

Mali reformlar, yolsuzlukla mücadele ve kamu kaynaklarının israfının önlenmesine yönelik adımlara dikkat çeken Başbakan Mesrur Barzani, hizmetlerin dijitalleştirilmesi, rutinin ve bürokratik işlemlerin bitirilmesi ile şeffaflığın sağlanması çalışmalarına değindi.

Görüşmede, temel hedeflerinin Kürdistan Bölgesi'nin her alanda kalkındırılması olduğunu vurgulayan Başbakan, bunun aynı zamanda Kürdistan Bölgesi, Irak ile bölgenin güvenlik ve istikrarında önemli bir faktör olduğunu vurguladı.