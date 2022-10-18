İran Meclisi’nde konuşan Sine temsilcisi: Kürtler provokatör değildir

HABER MERKEZİ

İran İslami Şûra Meclisi’nde konuşma yapan Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Sine, Diwandere ve Kamyaran şehirleri temsilcisi Mehdi Ferşadan, İranlı yetkililerin Kürdistan’a yönelik eleştiri ve suçlamalarına, “Kürtler provokatör değildir. Provokatörlüğü kınıyoruz ancak Kürtlerin taleplerinin ihmal edilmesini daha çok kınıyoruz” dedi.

İran Öğrenci Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, İran lideri Ali Hamaney’in sözlerini eleştiren Kürt temsilci, “İlerici Kürt medeniyeti hiçbir zaman provokasyondan yana olmamıştır. Doğrusu Kürtler tarih boyunca provokatör olmamıştır ve olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Ferşadan, “İktidar; ekonomi ve altyapının kalkındırılmasında Kürdistan’a borçludur” diyerek, “Buradan birçok kez Kürdistan’ın pozitif ayrımcılığa ihtiyacı olduğunu söyledim. Kürdistan Eyaleti (Sine), ülke çapında işsizliğin en yüksek olduğu eyalettir ve altyapı yetersizliğinin pençesindedir” eleştirisinde bulundu.

Mehdi Ferşadan İran yargısında seslenerek, Jina (Mahsa) Emini’nin ölümü nedeniyle katıldıkları gösterilerde tutuklanan gençlerin de serbest bırakılmasını istedi.