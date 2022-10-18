CHP, ‘Dezenformasyon yasası'nın 29’uncu maddesinin iptali için AYM’ye başvurdu

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "Dezenformasyon yasası"nın hapis cezası öngören “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu” ile ilgili 29'uncu maddesinin yürürlüğünün durdurulması talebi ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay şunları söyledi:

"Bu bir Stalin yasasıdır. Bu yasa muhalefeti, medyayı, basını, sosyal medyayı susturmaktır. Kendi yalanlarını gerçek gibi sunmak, gerçekleri yalan diye nitelemek yasasıdır ve kabulü mümkün değildir. Yüksek Mahkeme'nin kararı var. 153'e ve kararın bağlayıcılığına aykırı. 29. madde ile ilgili başvuruyu bekletmeksizin yürürlüğün durması bakımından bir an önce ele alınmasını yüce mahkemeden talep ediyorum. Bu kanun, Türkiye'de demokrasiyi tahrip etmekle kalmaz, Türkiye'yi dünya milletler ailesi içinde demokrasi liginden düşürmez, kategori dışında tutar."

Yenilenecek…