Politika

CHP, ‘Dezenformasyon yasası'nın 29’uncu maddesinin iptali için AYM’ye başvurdu

CHP, "Dezenformasyon yasası" olarak adlandırılan, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu işleyenlere hapis cezasını öngören kanunun 29’uncu maddesinin yürütmesinin durdurulması için AYM’ye başvurdu.
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türkiye CHP AYM Dezenformasyon Yasası

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), "Dezenformasyon yasası"nın hapis cezası öngören “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu” ile ilgili 29'uncu maddesinin yürürlüğünün durdurulması talebi ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay şunları söyledi:

"Bu bir Stalin yasasıdır. Bu yasa muhalefeti, medyayı, basını, sosyal medyayı susturmaktır. Kendi yalanlarını gerçek gibi sunmak, gerçekleri yalan diye nitelemek yasasıdır ve kabulü mümkün değildir. Yüksek Mahkeme'nin kararı var. 153'e ve kararın bağlayıcılığına aykırı. 29. madde ile ilgili başvuruyu bekletmeksizin yürürlüğün durması bakımından bir an önce ele alınmasını yüce mahkemeden talep ediyorum. Bu kanun, Türkiye'de demokrasiyi tahrip etmekle kalmaz, Türkiye'yi dünya milletler ailesi içinde demokrasi liginden düşürmez, kategori dışında tutar." 

Yenilenecek…

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