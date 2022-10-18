CHP 'dezenformasyon yasası’nı AYM'ye taşıdı

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AK Parti ve MHP’nin “dezenformasyonla mücadele” gerekçesiyle hazırladığı, muhalefetin ve basın meslek örgütlerinin “sansür yasası” olarak nitelendirdiği Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yasayla “halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse” 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, iktidarın dezenformasyonla mücadele yasası olarak nitelendirdiği yasayı "Bu bir Stalin yasasıdır" sözleriyle eleştirdi.

Altay şöyle konuştu:

"Bu bir Stalin yasasıdır. Bu yasa muhalefeti, medyayı, basını, sosyal medyayı susturmaktır. Kendi yalanlarını gerçek gibi sunmak, gerçekleri yalan diye nitelemek yasasıdır ve kabulü mümkün değildir. Yüksek mahkemenin kararı var. 153'e ve kararın bağlayıcılığına aykırı. 29. Madde ile ilgili başvuruyu bekletmeksizin yürürlüğün durması bakımından bir an önce ele alınmasını yüce mahkemeden talep ediyorum. Bu kanun Türkiye'de demokrasiyi tahrip etmekle kalmaz, Türkiye'yi dünya milletler ailesi içinde demokrasi liginden düşürür, kategori dışında tutar."

KILIÇDAROĞLU: SANSÜR DÜZENLEMELERİNE KARŞIYIZ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin bugünkü meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Türkiye bir taraftan bu tür acılar (Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama) yaşarken bir de Meclis’ten sansür yasası geçirdiler” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu konuda 6 aydır mücadele veriyoruz. Bazıları TV’lere çıkıp ‘CHP ne yapıyor Meclis’te?' diye soruyorlar. CHP parlamentoda demokrasinin bir numaralı aktörüdür. Sansür düzenlemelerine de karşıdır. Sansür yasası kabul edildi. 29. maddeyi yürütmeyi durdurma talebiyle AYM’ye gideceğiz, ardından da yasanın tamamı ile ilgili AYM’ye gideceğiz. Bu kanun çıksa da çıkmasa da Türkiye bir otoriter yönetimle karşı karşıyadır. 'Anayasa kararını uygulamıyorum' diyor. Daha ne yapacaksınız. Geçmişte AKP ve MHP’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, 'Dur' demeyecek misiniz, adalet istemeyecek misiniz?"