Politika

Neçirvan Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi’ni kabul etti

Neçirvan Barzani ile Mark Bryson-Richardson görüşmesinde taraflar arasındaki ilişkilerin önemi ve Irak’taki siyasi gelişmeler ele alındı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Kürdistan Bölgesi Irak İngiltere Mark Bryson-Richardson

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bugün İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Irak’taki son siyasi gelişmeler, Cumhurbaşkanı’nın göreve başlaması ve yeni hükümetin kurulması çabaları ele alındı.

Irak’ta yeni hükümetin önceliklerinin hizmet ve iş imkanlarını sağlaması gerektiğinin altını çizen Neçirvan Barzani, sorunları çözmek ve istikrarı sağlamak için birlikte çalışmaya işaret etti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki parti ve bileşenleri arasındaki birliğin sağlanmasının öneminin vurgulandığı görüşmenin bir diğer konusu ise Kürdistan Bölgesi'nin iç durumuydu.

Dost ülkelerin ve uluslararası toplumun Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki gelişmeleri yakından takip ettiği ve sorunların çözümü konusundaki beklentilerini ele aldığı görüşmede, İngiltere ile ilişkilerin önemi ele alındı.

Neçirvan Barzani ve Mark Bryson-Richardson, Erbil-Bağdat-Londra arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliğinin artırılması konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Tarafların görüşmesinde Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın komşu ülkelerle olan ilişkisi de ele alındı.

 

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