Politika

Biden, ABD'nin yeni biyolojik savunma stratejisini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir salgın durumunda 12 saat içinde teşhis kitlerinin, 100 gün içinde ise aşının geliştirilmesinin hedeflendiği yeni biyolojik savunma stratejisini açıkladı.
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ABD Joe Biden biyolojik savunma stratejisi Covid-19

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir salgın durumunda 12 saat içinde teşhis kitlerinin, 100 gün içinde ise aşının geliştirilmesinin hedeflendiği yeni biyolojik savunma stratejisini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, gelecekteki salgınlar ve biyolojik tehditlere karşı ulusal biyosavunma stratejisini duyurdu.

Stratejide, 20 federal kuruluşun, salgınların ve biyolojik tehditlerin erkenden belirlenmesi, bu salgınların endemik hale gelmesinin ve biyolojik vakaların engellenmesi ve epidemiklerin etkilerinin azaltılması konusu öne çıkıyor.

Üst düzey bir yetkili, "Covid-19 kadar kötü ya da bundan daha kötü başka bir salgın riskinin gerçek bir tehdit olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

Stratejide ayrıca anlık salgınlar ya da biyolojik tehditlerde, toplumun, ekonominin ve çevrenin korunması konuları da ele alınıyor.

Salgın durumlarında ise 12 saat içinde yeni virüse dair teşhis kitlerinin, 100 gün içinde ise aşının geliştirilmesi hedefleniyor.

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