Başbakan: Gazetecilerin güvenliği her şeyden önemli

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, gazetecilerin yaşam ve güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Pirde’de İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun saldırılarını takip ettiği sırada ağır yaralanan Kurdistan24 muhabiri Soran Kameran’ı ziyaret etti.

Kameran’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Başbakan, başından beri Kameran’ın ve Koye, Pirde ve Zirguwiz’de diğer yaralananların sağlık durumunu yakından takip ettiğini kaydederek, ilgili kurumlara yaralıların hayatlarını kurtarmak için ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdiğini bildirdi.

Başbakan, gazetecilerin sağlık, yaşam ve güvenliğinin her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayarak, Kameran’a, “İlk başta şehit olduğunuza dair haber yayıldığında çok üzülmüştüm ve Allah'a şükür haber doğru değildi” dedi.

Ayrıca Başbakan, Kurdistan24 muhabiri Hemin Delo'ya Soran Kameran’ın yaralanmasının ardından gösterdiği kurtarma çabalarından dolayı teşekkür etti.

Kameran ise, Başbakan’ın olayın ilk anından itibaren ilgi ve alakasını hissettiğini söyleyerek, teşekkür etti.

K24 muhabiri Soran Kameran, 28 Eylül’de İran’ın Kürdistan Bölgesi sınırlarına düzenlediği saldırıları takip ederken yaralanmıştı.