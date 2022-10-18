Politika

Tahran: Rusya'nın İran SİHA'ları kullandığı iddialarını Ukrayna ile görüşmeye hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Rusya'nın Ukrayna'da Tahran yapımı kamikaze SİHA'lar kullandığı yönündeki iddiaları Ukrayna ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.
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Nasır Kenani
Nasır Kenani
İran Nasır Kenani Ukrayna Rusya İHA

HABER MERKEZİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Rusya'nın Ukrayna'da Tahran yapımı kamikaze SİHA'lar kullandığı yönündeki iddiaları bir kez daha yalanlayarak, bu ithamların giderilmesi için Ukrayna ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kenani, Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere Tahran'dan insansız hava araçları dahil olmak üzere Rusya'ya silah gönderildiğine ilişkin iddialara tepkisini yineledi.

Söz konusu iddiaların siyasi amaçlarla İran karşıtı ülkelerin medyaları tarafından üretildiğine işaret eden Kenani, "Bahsi geçen ithamların giderilmesi için Ukrayna'yla görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin önceden de çatışmalar ve savaşa karşı olduğunu beyan ettiğini hatırlatan Kenani, İran'ın uluslararası hukuka göre ülkelerin toprak bütünlüğünü savunduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, dünkü basın toplantısında, İran dron sistemlerinin Ukrayna'da Rusya tarafından askeri ve sivil hedeflere yönelik kullanıldığını belirterek, "Rus operatörler bu sistemleri kullanmak için İran'a eğitim için gittiler. Bu sistemlerin askeri ve sivil hedeflere karşı kullanıldığına dair çok geniş kapsamlı kanıtlar var. ABD, faillere karşı yaptırım uygulanmaktan veya harekete geçmekten çekinmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

 

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