Sağlık

Araştırma: Bir sonraki salgın buzullardan gelebilir

Bir Arktika gölünde yapılan analiz, buzullardaki bakteri ve virüslerin, erime sonucu vahşi yaşama bulaşabileceğini ortaya koydu.
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dünya araştırma buzullar salgın

HABER MERKEZİ

Yeni bir veriye göre, bir sonraki salgın, yarasa ya da kuşlardan değil eriyen buzlardan ortaya çıkabilir.

Arktika'daki Hazen Gölü'nün toprağının genetik analizleri, eriyen buzulların yakınlarında viral yayılım riskinin daha fazla olabileceğini gösterdi.

Bulgular, artan küresel sıcaklıkların buzulların erimesine neden olarak hapsolan virüs ve bakterilerin vahşi yaşama ulaşma ihtimalini artırdığını ortaya koyuyor.

Araştırma, Proceedings of the Royal Society B'de yayımlandı.

2014 yılında Fransa'nın Aix-Marsilya'daki Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, Sibirya'daki donmuş topraklardan alınan bir virüsü canlandırmayı başarmıştı.

Çalışmada yer alan Jean-Michel Claverie, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu tür buz tabakalarını ortaya çıkarmanın "felaketin tarifi" olacağını belirtmişti.

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