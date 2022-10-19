Irak: DAİŞ’in alan hakimiyeti gücü kalmadı

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Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hefaci yaptığı açıklamada, bu yıl içinde 150 DAİŞ yöneticisinin öldürüldüğünü, bu yüzden örgütün ciddi şekilde güç kaybına uğradığını söyledi.

Hefaci, diğer güvenlik birimleriyle birlikte, DAİŞ kalıntıları ve uyuyan hücrelerinin yok edilmesi için ortak operasyonlar yürüttüklerini belirtti.

Aralıksız düzenlenen bombardımanlar sayesinde örgütün herhangi bir bölgede alan hakimiyeti sağlamasının mümkün olmadığını kaydeden Hefaci, sadece bu yıl içinde düzenlenen Irak Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonlarda üst düzey 150 DAİŞ’linin öldürüldüğünü ifade etti.

DAİŞ’in tamamen güç kaybetmesinde üç faktörün etkili olduğunu belirten Hefaci, bunların; Irak-Suriye sınırına yerleştirilen kameralarla bölgenin sürekli izlenmesi, Peşmerge’yle olan koordinasyon ve Suriye Savunma Bakanlığı’yla olan işbirliği olduğunu kaydetti.