Politika

Irak: DAİŞ’in alan hakimiyeti gücü kalmadı

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, DAİŞ örgütünün ciddi şekilde zayıfladığını ve herhangi bir bölgeyi ele geçirme gücünün kalmadığını bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı DAİŞ

HABER MERKEZİ

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hefaci yaptığı açıklamada, bu yıl içinde 150 DAİŞ yöneticisinin öldürüldüğünü, bu yüzden örgütün ciddi şekilde güç kaybına uğradığını söyledi.

Hefaci, diğer güvenlik birimleriyle birlikte, DAİŞ kalıntıları ve uyuyan hücrelerinin yok edilmesi için ortak operasyonlar yürüttüklerini belirtti.

Aralıksız düzenlenen bombardımanlar sayesinde örgütün herhangi bir bölgede alan hakimiyeti sağlamasının mümkün olmadığını kaydeden Hefaci, sadece bu yıl içinde düzenlenen Irak Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonlarda üst düzey 150 DAİŞ’linin öldürüldüğünü ifade etti.

DAİŞ’in tamamen güç kaybetmesinde üç faktörün etkili olduğunu belirten Hefaci, bunların; Irak-Suriye sınırına yerleştirilen kameralarla bölgenin sürekli izlenmesi, Peşmerge’yle olan koordinasyon ve Suriye Savunma Bakanlığı’yla olan işbirliği olduğunu kaydetti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv