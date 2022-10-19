Başbakan: Hükümetin dijitalleşmesi yolsuzluk ve israfı ortadan kaldırmak için önemli

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla düzenlenen bir merasimle ‘Dijital Dönüşüm Stratejisi’ açıklandı.

Başbakan Mesrur Barzani merasimde yaptığı konuşmada hükümetin dijitalleşmesinin önemine vurgu yaparak, “Bu, şeffaflık ve açıklığın yanı sıra, yolsuzluk ve kaynakların israfının ortadan kaldırılması için çok önemli bir adım” ifadelerini kullandı.

Dijital Dönüşüm Stratejisi’nin açıklanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbakan, bunun hükümetin reform sürecinin bir parçası olduğunu belirterek, vatandaşlara sunulan hizmetlerin elektronikleşmesini sağlayacağını ifade etti.

“Güçlü bir ekonomik altyapı kurmak için çalışıyoruz” diyen Başbakan, “Bu sayede geleceğe daha hızlı adım atacağız 2025 yılı sonuna kadar bölgedeki hükümetler düzeyinde, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin dijitalleşmede liste başı olmasını hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

‘Dijital Dönüşüm Stratejisi’nin uygulanmasının Hükümetin Bilgi Teknolojileri Ofisi için yol haritası olacağını belirten Başbakan, bunun ofisin çalışmalarının kolaylaştıracağını ve önemli hizmet projelerinin geliştirilmesinin önünün açılacağını kaydetti.

Başbakan, başta Erbil Başkonsolosu David Hunt olmak üzere, projenin gelişmesindeki katkılarından dolayı İngiltere’ye teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak açılan Hükümet Veri Merkezi'nin önemine değinen Başbakan, merkezin kuruluşunun Kürdistan Bölgesi’nin teknolojik altyapısının oluşturulmasında önemli bir rol oynayacağını ve vatandaşlara hizmet için hükümet kurumlarına kapsamlı yardım sağlayacağını dile getirdi.

Hizmetlerin dijitalleştirilmesi kapsamında özel şirketler için aynı hedefe sahip olduklarını ifade ede Başbakan, “Yatırımcıların işlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak hedefiyle şirketlerin dijital olarak kaydı için yeni bir proje hayata geçireceğiz” dedi.

“Ayrıca elektronik vize uygulamasıyla vatandaşlara işlemlerinde kolaylık sağlanacak” ifadelerini kullanan Başbakan, söz konusu uygulamanın yabancıların ve turistlerin geliş-gidişlerini kolaylaştıracağını söyledi.

Dijitalleştirme projesinin hükümet programının bir parçası olduğunu ifade eden Başbakan, bu konudaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Ekonomik bir altyapı kurmak istediklerini yineleyen Başbakan, daha iyi bir geleceğe adım atma konusunda halkın kendilerine güvendiklerini belirtti.

Şu anda birçok kişinin bu projenin önemini anlamayabileceğini dile getiren Başbakan, “Ama bir süre sonra herkesin vatandaşlara hizmet için bu projenin ne kadar önemli olduğunu anlayacağından eminim. Sonuç itibarıyla amacımız, vatandaşlarımıza daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.