Politika

Irak Rojava’dan 659 kişiyi teslim aldı

Irak, Rojava’daki Hol Kampı’nda kalan 659 vatandaşını teslim aldı.
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kürdistan Hol Kampı Irak DAİŞ

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rojava’daki Özerk Yönetim’in, Roj Kampı’ndaki 659 kişiden oluşan 161 Iraklı aileyi Bağdat yönetimine teslim ettiğini duyurdu.

18 Ağustos’ta Irak’tan Hol Kampı’nda giden güvenlik komitesi heyeti, Özerk Yönetim vasıtasıyla kamptakilerle görüşerek, tahliyeleri için kayıtlarını aldı.

Bu yıl içinde Irak dördüncü kez Hol Kampı’ndan vatandaşlarını tahliye etti.

Haseke vilayeti sınırlarında bulunan ve Rojava ve Suriye genelindeki en büyük kamplardan biri olan Hol’da çoğunluğu DAİŞ’li yakını, yaklaşık 56 bin kişi kalıyor.

Özerk Yönetim Hol Kampı’ndaki durumla ilgili sık sık uyarıda bulunarak, ülkelerden, vatandaşlarını teslim almasını istiyor.

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