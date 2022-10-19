Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Hodri meydan, seçimlerde çık karşıma

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretine tepki gösteren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bu zat ABD’ye gitti. Benzin istasyonuna gitmiş, hamburgerciye takılmış. 8 saat orada geçmiş. Ülkemizde de benzer fotoğraflar verilebilirdi. Burada da benzinlikte takılabilirdi. Bir de bu gezinin şaibeli tarafları var. Oradaki Türk Evi’ne gittiğinde orası tüm fiyakasını siler süpürür.

TÜRKEN’in yaptırdığı bina için çocuklarıma laf atıyor. Attığın bütün yalanlarda, açtığım davaları kazanıyorum. Bununla ilgili davayı da açacağız buradan da bir şeyler gelecek.”

“CUMHURBAŞKANI ADAYI OL”

“Kılıçdaroğlu’na çağrı yapmak istiyorum” ifadelerini kulanan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Madem kendine bu kadar güveniyorsun, gücün yetiyorsa yüreğim varsa seçimlerde çık karşımıza birikimlerimizi vizyonlarımızı projelerimizi yarıştıralım.

Çık karşıma kararı millet versin. Aday olmak istiyor da birilerinin tehdidine maruz kalıyorsan korkma. Öyleyse hodri meydan.

Hayallerinle arana engel koyanlar kimse söyle omuz omuza mücadele edelim. Gerekiyorsa 6’lı masadaki ortaklarını da görünmeyen ortaklarını da birlikte ikna edelim. Ben muhafazakar bir devrimciyim.”

ERDOĞAN'DAN ÇOCUK TAVSİYESİ

Erdoğan, AK Parti’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye rozetini taktı.

Çelebi'nin kürsüde yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan Çelebi'nin elini sıktı ve "Senin çocuk kaç tane?" diye sordu. Çelebi ise "Bir tane efendim" diye yanıt verdi. Çelebi daha sonra yanında bulunan eşini işaret etti ve "Doktora yapıyor, kariyer" dedi. Erdoğan ise "Olmaz ya çocuk da olmalı. Sayıları artırmak lazım" dedi. Çelebi'nin eşine yaşını soran ve "46" yanıtını alan Erdoğan, "Allah'tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli. Bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var" ifadelerini kullandı.