Politika

Komando kuvvetlerinin geçişi sırasında patlama

Süleymaniye’nin Kelar ilçesi kırsalında komando kuvvetlerini taşıyan aracın geçişi sırasında bomba patladı.
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kürdistan Kelar Bombalı saldırı

KELAR (K24)

K24’ün hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre bugün sabah saatlerinde Kelar’ın Zinane bölgesinde komando kuvvetlerini taşıyan aracın geçişi sırasında yola tuzaklanmış bir bomba infilak etti.

Patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar arasında Komando Kuvvetleri Komutanı Akam Omer'in de olduğu öğrenildi.

Yaralıların helikopterle Kelar’daki Şehid Hejar Hastanesi’ne ulaştırıldığı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Süleymaniye’ye sevk edildiği öğrenildi.

KÜRDİSTAN KOMANDO KUVVETLERİ’NDEN AÇIKLAMA

Komando Kuvvetleri Komutanlığı’ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, “DAİŞ kalıntılarını temizlemek ve terörle mücadele operasyonu kapsamında Pelkan’ye bağlı Tawer Kewe bölgesi ile Germiyan’a bağlı Zinane bölgesinde görev sırasında Kürdistan Komando Kuvvetleri’nin geçişi sırasında önceden tuzaklanmış birkaç bomba infilak etmiş, patlama sonucunda Kürdistan Komando Kuvvetleri Komutanı Akam Omer ağır şekilde yaralanmıştır” denildi.

Açıklamaya göre Teğmen Zuher Muhammed patlamada yaşamını yitirdi, 7 komando da yaralandı.

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