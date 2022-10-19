Ukrayna: İran'a ait 223 kamikaze İHA'yı düşürdük

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Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, savaşta Rus güçlerince kullanıldığı ifade edilen ilk "Şahid-136" kamikaze insansız hava aracının (İHA) 13 Eylül'de Ukrayna'nın doğusunda yer alan Kupyansk bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 13 Eylül'den bu yana ülke genelinde 223 "Şahid-136" kamikaze İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Ukrayna, geçen ay Tahran yönetiminin "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu geri çekme ve Büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e Rusya'ya silah tedarik ettiği gerekçesiyle İran ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi önerisinde bulunduğu bildirildi.

İran yönetimi ise Rusya'ya kamikaze İHA verdiği yönündeki suçlamaları reddetmişti.