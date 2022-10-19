Kültür-Sanat

Ahmet Kaya’nın ailesi davayı kazandı

Gülten Kaya ile kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk, Özgür Tüzer'e karşı açtığı tespit davasını kazanırken, Kaya’nın şarkılarının izinsiz seslendirildiği tescillenmiş oldu.
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türkiye Ahmet Kaya Dava Özgür Tüzel karar

HABER MERKEZİ

Sanatçı Ahmet Kaya'nın ailesi, Kaya'nın şarkılarını izinsiz seslendirdiği iddiasıyla oyuncu Özgür Tüzer'e açtığı davayı kazandı.

Akşam'ın haberine göre, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya ile kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk, İki Gözüm: Ahmet  filminin başrolü olan Özgür Tüzer'e 3 yıl önce tespit davası açmıştı.

Kaya'nın mirasçıları, 'İki Gözüm: Ahmet' adlı filmde Özgür Tüzer'in Ahmet Kaya'yı canlandırdığını ve şarkıları izinsiz seslendirdiğini öne sürerek, mahkemeden şarkıların seslendirilmemesinin ve haksız eylemin tespitini istemişlerdi.

Mahkeme, Özgür Tüzer'in YouTube kanalı ve sosyal paylaşım sitelerinde Ahmet Kaya'nın eserlerini seslendirdiğine, bu eyleminin Ahmet Kaya'nın ailesinin eser sahipliğine tecavüz teşkil ettiğine karar verdi.

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