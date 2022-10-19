Avrupa Birliği İran’a yönelik yeni yaptırımlara hazırlanıyor

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, bir soru üzerine "Artık yeterince kanıt topladık. Açık, hızlı ve kesin bir yanıt için AB Konseyi'nde çalışmalar devam ediyor" dedi.

Konu, 17 Ekim'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelmiş, bakanlar ellerindeki verileri paylaşmıştı.

AB, söz konusu toplantının ardından Doğu Kürdistanlı 22 yaşındaki Jina Emini'nin ölümü ve ardından başlayan protestolara yönelik tutumu nedeniyle İran'a karşı yaptırım kararı almıştı.

İran İletişim Bakanı Eisa Zarepur'un da aralarında bulunduğu 11 kişiye seyahat yasağı ve varlıklarının dondurulmasını içeren yasaklar getirmişti.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI: İRAN’LA DİPLOMATİK İLİŞKİLER KESİLSİN

Bu arada Rusya'nın İran'dan aldığı söylenen kamikaze İHA’larla son günlerde Ukrayna'da düzenlediği saldırılara değinen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "İran İHA'larının Ukrayna'nın sivil altyapısına verdiği sayısız tahribatı, halkımızın yaşadığı can kayıpları ve ıstırapları ve ayrıca İran'ın Rusya'ya silah tedarikinin devam etmesi ihtimaline ilişkin haberlerle bağlantılı olarak, Devlet Başkanı'na Ukrayna'nın İran ile diplomatik ilişkileri kesmesi önerisinde bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İran'ı Ukrayna'ya yönelik savaşta Rusya'ya destek vermekle itham eden Kuleba, "İran, Rusya'ya silah tedarik etmeyi bırakırsa tüm ilişkilerin yeniden kurulmasını konuşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna, geçen ay Tahran yönetiminin "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu geri çekme ve büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.

İran yönetimi ise Rusya'ya kamikaze İHA verdiği yönündeki suçlamaları reddetmişti.