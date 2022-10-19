Politika

Putin’den yeni kararname: İlhak edilen bölgelerde sıkıyönetim ilan edildi

Putin, Ukrayna'nın ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladı.
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Kherson'daki Rus askeri (Foto: AFP)
Kherson'daki Rus askeri (Foto: AFP)
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HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için geçen ay referandumların düzenlendiğini anımsatan Putin, Ukrayna yönetiminin referandumların sonuçlarını kabul etmek istemediğini belirtti.

Kerç (Kırım) Köprüsü'nde patlamanın meydana geldiğine dikkati çeken Putin, bunun Ukrayna istihbaratı tarafından gerçekleştirildiğini ve Rusya'nın diğer bölgelerinde “terör eylemlerinin” engellendiğini söyledi.

Putin, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde, Kherson ve Zaporijya bölgelerinde, Rusya'ya katılmadan önce sıkıyönetimin yürürlükte olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bunu, Rus mevzuatı çerçevesinde uyarlamamız gerekiyor. Bu nedenle Rusya'nın bu 4 bölgesinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladım" dedi.

Mevcut durumda, Rusya'nın tüm bölgelerinin yöneticilerine ek yetkilerin verilmesi gerektiğini belirten Putin, bu yönde bir kararname imzaladığı bilgisini paylaştı.

"Bölge yöneticilerin vatandaşların güvenliğin sağlanması, kritik öneme sahip unsurların ve düzenin korunması, ekonomi ve sanayinin sağlamlaştırılması yönünde önlem alması gerektiğini" belirten Putin, Rus hükümeti, Rusya Savunma Bakanı ile diğer bakanlık ve kurumlara bu konuda gerekli desteği sağlama yönünde talimat verdiğini dile getirdi.

Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de, yasaları da 5 Ekim'de imzalamıştı.

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